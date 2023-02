Enorme surprise au PSG, Mbappé vend la mèche

La rédaction

Bonne surprise pour le PSG. Kylian Mbappé figure dans le groupe retenu par Christophe Galtier pour affronter le Bayern Munich ce mardi en huitièmes de finale de Ligue des champions. L'international français se sent de mieux en mieux après sa blessure à la cuisse et souhaite se montrer comme l'a indiqué Neymar en conférence de presse.

Kylian Mbappé n'était pas espéré pour ce huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Touché au biceps fémoral de la cuisse gauche face à Montpellier le 1er février dernier, la star du PSG devrait revenir plus vite que prévu. Le joueur a participé à l'entraînement collectif ce lundi et fait partie du groupe retenu par Christophe Galtier. Et Mbappé pourrait bien fouler la pelouse du Parc des Princes si l'on en croit les paroles de Neymar.

« Il m’a dit qu’il se sentait bien »

« Kylian est un joueur extrêmement important pour notre effectif. C’est un crack, un grand joueur et nous sommes au courant de son importance. Évidemment, lorsque nous sommes tous les trois (avec Lionel Messi), on se sent plus forts. J’espère que Kylian va pouvoir jouer quelques minutes. Ça va dépendre de la décision du coach. Mais il m’a dit qu’il se sentait bien, c’est bon signe pour l’avenir » a déclaré le Brésilien en conférence de presse. Présent à ses côtés, Christophe Galtier s'est montré beaucoup plus prudent.

Galtier n'a pas encore tranché