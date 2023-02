PSG : Miracle pour Mbappé, il est attendu au tournant

Pierrick Levallet

Sorti sur blessure le 1er février dernier, Kylian Mbappé était incertain pour le choc face au Bayern Munich. Mais finalement, l'attaquant de 24 ans est bien parti pour être dans le groupe qui recevra le club bavarois ce mardi. Lors de la rencontre, il devrait ainsi retrouver Dayot Upamecano. Le défenseur français a d'ailleurs avoué avoir parlé du match avec Kylian Mbappé au Qatar.

Depuis quelques semaines, le niveau de jeu du PSG est alarmant. Les deux dernières rencontres parisiennes ont d’ailleurs démontré la mauvaise passe que le club traverse, à quelques heures du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions. Privé de Kylian Mbappé, sorti sur blessure contre Montpellier, le PSG s’est incliné face à l’OM et l’AS Monaco. Mais ce mardi, la formation parisienne pourrait bien retrouver sa star.

Mbappé présent contre le Bayern Munich ?

Annoncé absent pour une durée de trois semaines, Kylian Mbappé pourrait finalement faire partie du groupe qui recevra le Bayern Munich au Parc des Princes. L’attaquant de 24 ans a pris part à la totalité de la séance d’entraînement à en croire L’Equipe . Alors qu’il n’avait pris part qu’à une partie de la séance ce dimanche, la star du PSG se sentirait bien mieux. Sa présence pour la réception du Bayern Munich deviendrait donc fortement probable. Et face au club bavarois, Kylian Mbappé devrait retrouver un joueur qu’il connaît bien.

«Nous en avons parlé avec Kylian»