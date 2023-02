«Il va commencer» : Mbappé a réussi un miracle, il annonce la décision du PSG

La rédaction

Jour de match et jour du grand retour de la Ligue des Champions pour le PSG ! Ce mardi, à 20h45, le club de la capitale jouera une partie de sa saison face au Bayern Munich. Une rencontre qui n'a pas été préparée de la meilleure façon possible, mais le club de la capitale peut compter sur le retour de leur meilleur joueur : Kylian Mbappé, qui devrait être titularisé d'après Jérôme Rothen.

C'était une véritable course contre la montre, et Kylian Mbappé semble l'avoir remporté. Blessé depuis le 1er février à la cuisse, Kylian Mbappé avait besoin de trois semaines pour se soigner. Sauf que le natif de Bondy a réussi son pari de revenir plus tôt que prévu. Ainsi, il sera présent lors de ce choc face au Bayern ce mardi soir.

Un véritable jeu de poker menteur

La présence de Kylian Mbappé était le véritable enjeu de ce match. Dès le 3 février, soit deux jours après la blessure et l'annonce de son forfait pour ce choc PSG-Bayern, Julian Nagelsmann évoquait un coup de bluff et annonçait préparer la rencontre comme si Mbappé était apte à jouer. « Je ne pense pas qu'il soit absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet du PSG. Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent bluffer et ne pas indiquer une blessure structurelle » avait-il alors déclaré.

« Je pense qu’il va commencer »