Incroyable surprise signée Mbappé, il avait tout vu avant tout le monde

C'était inattendu vu la blessure que Kylian Mbappé avait contracté, mais le génie français sera bel et bien présent sur la feuille de match lors du match aller face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions le 14 février. Il s'était fait une lésion à la cuisse le 1er février dernier, blessure qui occasionne normalement une absence de trois semaines. Personne ne croyait à sa participation à cette rencontre, sauf une personne, Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern.

Il croyait à un coup de bluff de la part du PSG et l'avenir semble lui donner raison. Avant de se rendre dans la capitale française, le plus jeune entraîneur de la Ligue des Champions avait prévenu tout le monde dès le 3 février. Et il semble avoir visé juste.

« Je ne pense pas qu'il soit absent »

L'entraîneur du leader de la Bundesliga s'était exprimé il y a deux semaines sur la blessure de Kylian Mbappé. Le PSG indiquait alors une absence de trois semaines, information à laquelle Julian Nagelsmann n'avait pas cru : « Je ne pense pas qu'il soit absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet du PSG. Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent bluffer et ne pas indiquer une blessure structurelle. »

