Catastrophe pour Mbappé, il n'y croit pas du tout !

Arthur Montagne

Mercredi soir, Kylian Mbappé est sorti sur blessure à l'occasion du déplacement à Montpellier (3-1). Mais alors que Christophe Galtier ne semblait pas particulièrement inquiet après le match, le PSG a toutefois communiqué une indisponibilité de trois semaines, qui pourrait priver l'attaquant français du choc contre le Bayern Munich. Mais Julian Nagelsmann a du mal à y croire.

Ce que le PSG craignait le plus s'est produit mercredi soir à La Mosson. En effet, Kylian Mbappé est sorti sur blessure très tôt dans le match contre Montpellier. Dans la foulée, Christophe Galtier ne paraissait pas particulièrement inquiet pour sa star. « Ça ne paraît pas très grave », confiait l'entraîneur du PSG qui assurait en parallèle qu'il n'y avait « pas trop d’inquiétude ». Et pourtant, dès jeudi, le verdict tombait. Kylian Mbappé souffre « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral », comme l'explique le club pas le biais d'un communiqué qui précise que le crack de Bondy sera absent trois semaines.

Nagelsmann pense que le PSG bluffe

Par conséquent, si les délais sont respectés, Kylian Mbappé ne sera pas remis pour affronter le Bayern Munich le 14 février à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Néanmoins, Julian Nagelsmann n'y croit pas une seule seconde et se prépare à défier l'attaquant français au Parc des Princes. « Je ne pense pas qu'il soit absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet du PSG. Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent bluffer et ne pas indiquer une blessure structurelle », lâche le coach bavarois en conférence de presse, persuadé que le PSG bluffe concernant la durée de l'indisponibilité de Kylian Mbappé.

Galtier confirme pour Mbappé