Mbappé prend une grande décision, l’OM jubile

Arthur Montagne

Sorti sur blessure mercredi soir à l'occasion du déplacement à Montpellier, Kylian Mbappé souffre d'une lésion musculaire qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant trois semaines. Un retour anticipé n'est toutefois pas à exclure, mais l'attaquant du PSG opterait plutôt pour la prudence, pour le plus grand bonheur de l'OM.

C'est donc officiel, Kylian Mbappé souffre « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral » qui va le tenir éloigné des terrains pendant trois semaines. Un gros dur pour le PSG qui s'apprête à faire face à un énorme calendrier.

Mbappé ne veut prendre aucun risque...

Et alors qu'un retour anticipé pourrait être étudié par le PSG, L'EQUIPE révèle que Kylian Mbappé ne compte prendre aucun risque avec sa blessure et ne précipitera pas son retour, notamment dans l'optique du match retour contre le Bayern Munich qui pourrait s'avérer décisif en Ligue des champions.

... et pourrait rater les deux chocs contre l'OM