Terrorisé, il a eu peur de Lionel Messi

Thibault Morlain

Joueur important de l’Argentine lors du sacre à la Coupe du monde au Qatar, Alexis Mac Allister est très apprécié de Lionel Messi. Les deux compatriotes sont proches, mais c’était loin d’être gagné à la première rencontre. Le joueur de Brighton a d’ailleurs raconté la scène, avouant alors qu’il avait peur d’aller saluer Messi.

Pas titulaire au début de la Coupe du monde avec l’Argentine, Alexis Mac Allister n’aura eu besoin que de quelques apparitions pour ensuite devenir l’un des éléments clés de Lionel Scaloni. Le milieu de terrain de Brighton a été décisif au Qatar, étant ainsi l’un des fidèles adjoints de Lionel Messi. Entre les deux, le courant est passé, alors que ça a été compliqué au début.

« J’étais très nerveux »

Dans des propos accordés à ESPN , Alexis Mac Allister est revenu sur sa première rencontre avec Lionel Messi. Et l’international argentin a notamment fait part de sa peur de côtoyer La Pulga pour la première fois : « C’était un jour un peu unique car évidemment, c’est mon idole et c’était la première fois que j’allais en sélection. J’étais très nerveux. Je ne savais pas si je devais le saluer ou non car je suis quelqu’un d’assez timide ».

« Au début, on a ce respect, cette peur »