«La pilule n’est pas encore passée», un malaise annoncé avec Messi au PSG

Thibault Morlain

Pour Lionel Messi, l’aventure au PSG n’a pas tout le temps été simple, notamment avec les supporters parisiens. En effet, le Parc des Princes n’a pas hésité à siffler la star argentine. Et ça, Messi a eu du mal à le digérer, au point de créer une énorme fracture entre le numéro 30 du PSG et les fans du club de la capitale.

La saison dernière, Lionel Messi n’était pas à son meilleur niveau avec le PSG. Et suite à l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, l’Argentin a subi les foudres des supporters parisiens. En effet, au Parc des Princes, Messi s’est fait siffler par ses propres supporters. Ce que le principal intéressé n’a clairement pas apprécié…

« Quelque chose de très dur à vivre »

Biographe de Lionel Messi, Guillem Balague est revenu sur cet épisode des sifflets. Et pour 20 Minutes , il a expliqué à propos de la star du PSG : « La pilule n’est pas encore passée. Ce qu’ils ont vécu la saison dernière après Madrid, les sifflets de leur propre public, ça a été quelque chose de très dur à vivre. C’est donc normal d’avoir du mal à tomber amoureux d’un public qui n’a pas voulu comprendre que tu avais besoin de temps pour t’adapter à Paris, à ta nouvelle vie, à ce trio d’attaque jamais vu dans l’histoire du football. Mais je suis convaincu que ça peut changer ».

« Il était surpris, déçu, résigné »