PSG : «Une catastrophe pour le collectif», Messi prend cher

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis son arrivée au PSG en 2021, Lionel Messi peine à retrouver sa régularité et son niveau de jeu flamboyant de la grande époque au FC Barcelone. Jérôme Rothen met l’accent sur l’état d’esprit de l’attaquant argentin, mais rejette également la faute sur Christophe Galtier et son coaching en cours de match.

Recruté libre par le PSG à l’été 2021 après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi suscite encore de nombreuses critiques pour son rendement en Ligue 1 avec le club de la capitale. L’attaquant argentin, sacré champion du Monde 2022 au Qatar, se voit notamment reprocher son rendement insuffisant dans le jeu et en terme de statistiques avec le PSG. Jérôme Rothen, ancien joueur du club francilien, a évoqué le sujet Messi sur RMC Sport.

«Il ne restera pas», la bombe est lâchée sur l’avenir de Messi au PSG https://t.co/0hTpwjMwKK pic.twitter.com/4jywUtqthe — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

« Il n’est pas investi comme il le faudrait »

« Quand Leo Messi ne marque pas, ou ne fait pas de passe décisive, c’est une catastrophe pour le collectif. C’est dur de parler de Leo Messi comme ça, mais c’est la réalité. Depuis qu’il est à Paris, très souvent ça a été le cas. Parce qu’il n’est pas investi comme il le faudrait, parce qu’il ne fait pas assez d’efforts. Parce que quand ça devient dur, et bien il baisse la tête et puis c’est pas grave. Écoute, on passera à autre chose. Rien ne t’empêche Christophe (ndlr il s’adresse à Christophe Galtier) de le sortir à la mi-temps. Et il comprendra. Je pense que lui il n’est pas devenu le meilleur joueur de la planète football, sans être très intelligent, en ayant du recul sur ses performances. Et là, il ne va pas mettre son vestiaire en difficulté », estime Rothen, qui pointe donc également du doigt Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG.

Galtier également critiqué