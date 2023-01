Thierry Henry joue un très mauvais tour au PSG

Thibault Morlain

Reims y a cru jusqu'au bout face au PSG et ça a fini par payer. Au bout du temps additionnel, Folarin Balogun a marqué et arraché le match nul (1-1). Après la rencontre, l'attaquant prêté par Arsenal a livré les coulisses de son but, révélant notamment l'importance d'un certain Thierry Henry.

Avec les matchs nuls du RC Lens et de l'OM, le PSG avait l'occasion de s'échapper à nouveau en tête de la Ligue 1. Pour cela, il fallait s'imposer face à Reims ce dimanche. Alors que Neymar avait mis les Parisiens sur le chemin de la victoire, les hommes de Christophe Galtier, réduits à 10 après l'expulsion de Marco Verratti, ont vu Folarin Balogun égaliser pour Reims au bout du temps additionnel.

« J’avais parlé à Thierry avant le match »

Un nouveau but donc pour Folarin Balogun et celui-là est très important. De passage au micro de Prime Vidéo après la rencontre, le buteur du Stade de Reims a notamment révélé avoir suivi les conseils de Thierry Henry, avec qui il a pour point commun d'avoir défendu les couleurs d'Arsenal : « J’avais parlé à Thierry avant le match et j’ai essayé de suivre ses conseils ».

« Je suis tellement heureux d’avoir pu marquer »