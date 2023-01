«C’est facile», Neymar, Messi et Mbappé se font tacler

Arnaud De Kanel

Un PSG apathique et à peine concerné par l'évènement a concédé le point du match nul à la dernière seconde face au Stade de Reims. Les Champenois ont crânement joué leur chance, bien aidés par le trio Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, avare d'effort défensif. Le capitaine rémois a pointé du doigt leur implication après la rencontre.

Le début d'année catastrophique du PSG se poursuit. A part face à Angers, lanterne rouge du championnat, les Parisiens n'ont pas remporté le moindre match en Ligue 1 en 2023. Les hommes de Christophe Galtier n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur le Stade de Reims, une équipe nettement inférieure sur le papier. Yunis Abdelhamid s'est même amusé du repli défensif des trois vedettes parisiennes Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

«Ça ne défend pas beaucoup devant»

Si Reims a bien maitrisé le ballon, c'est en partie grâce au repli défensif quasi inexistant de la MNM . Yunis Abdelhamid et les siens avaient bien identifié le manque d'appétence des trois vedettes à défendre. « Je ne les sens pas fébriles. Je pense qu’ils sont sûrs d’eux, on connaît leurs qualités, ils sont dans la maitrise. On les a analysés, on connaît leurs faiblesses. On sait que ça ne défend pas beaucoup devant (rires). On aurait pu être encore plus tranchant parce qu’on n’a pas assez fini nos actions. Ils ont des faiblesses, on a essayé de les exploiter. Malgré tout, c’est toujours difficile de jouer contre eux parce qu’avec le ballon c’est très, très fort. Il n’y a pas que ça. On voulait avoir de la maîtrise parce qu’à partir du moment où on passait les trois de devant, on se retrouvait à jouer contre sept joueurs. On a essayé d’être patients. On a eu des pertes de balles qui auraient pu être fatales sur leurs transitions. On voulait être acteurs, pas subir et on repart d’ici avec ce point du nul, on s’en contente », a-t-il confié en zone mixte.

«C'est facile comme les trois de devant ne défendent pas»