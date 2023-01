Neymar laisse parler son génie, Mbappé hallucine

La rédaction

Une image cocasse a été diffusée par Prime Video ce dimanche, en marge de la dernière rencontre de la 20e journée de Ligue 1, entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. On peut y voir Kylian Mbappé et Neymar à l’échauffement, avec le premier qui semble impressionné par les talents de son coéquipier sur coup franc.

La relation entre Neymar et Kylian Mbappé semble s’être dégradée ces dernières années. Arrivés ensemble en 2017 au PSG, les deux anciens meilleurs amis du monde semblent désormais se livrer une petite guerre d’influence au sein du vestiaire. Une situation accentuée par l’énorme prolongation signée par Mbappé, en mai dernier.

Kylian Mbappé devant le coup franc de Neymar à l'échauffement. 😂🎥 @PVSportFR pic.twitter.com/TV1KdRehC7 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 29, 2023

Entre les deux, ce n’est plus l’amour fou

Plusieurs sources ont assuré qu’à l’occasion de cette prolongation, Mbappé aurait demandé la tête de Neymar, afin de notamment débloquer l'arrivée d’un véritable numéro 9 au PSG. Le Brésilien aurait été proposé à plusieurs clubs, mais est finalement resté à Paris, où son contrat court jusqu’en 2025.

Le coup franc de Neymar qui force le respect