PSG : Il tremble avant d’affronter Messi, Neymar et Mbappé

Pierrick Levallet

Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le PSG recevra le Stade de Reims au Parc des Princes ce dimanche. Le club de la capitale est annoncé comme le grand favori pour cette rencontre, surtout avec son trio vedette composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. D'ailleurs, un joueur rémois commence à redouter d'affronter les trois stars parisiennes.

Ce dimanche, le PSG affrontera le Stade de Reims pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Talonnés par le RC Lens, les hommes de Christophe Galtier n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. Une victoire face à la formation de Will Still permettrait au club de la capitale de se donner une bouffée d’oxygène au classement. Le PSG est largement donné favori pour cette rencontre. Et certains joueurs rémois commencent à craindre le trio de stars de l’équipe parisienne.

« Mais tu fermes ta g*****» : Il se lâche avant de débarquer au PSG https://t.co/zzWkfFX1eX pic.twitter.com/eK049dZnLS — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

«Mbappé ? Il change le cours d’un match»

« Kylian Mbappé est insaisissable. C’est un joueur qui change le cours d’un match. Il possède des qualités de technique et de vitesse incroyables. Depuis le début de sa carrière à Monaco, il a toujours fait la différence. Contre nous, il a inscrit 4 buts lors des 3 dernières saisons » explique d’abord Marshall Munetsi dans un entretien pour Le Parisien .

«Si tu arrêtes Neymar, il y a Mbappé. Si tu arrêtes Mbappé, il y a Messi...»