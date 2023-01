Draguée par un joueur du PSG, elle balance tout sur les réseaux sociaux

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Mauro Icardi et Wanda Nara ne sont plus en couple. Divorcé, chacun tente de refaire sa vie de son côté. Et voilà que l’attaquant du PSG prêté à Galatasaray fait à nouveau parler de lui à propos de sa vie privée. En effet, sur les réseaux sociaux, ses échanges avec une jeune femme ont été révélés au grand jour.

Le feuilleton aura connu de nombreux rebondissements, mais aujourd’hui, Mauro Icardi et Wanda Nada ne sont plus ensemble. Le divorce a même été demandé. Il n’empêche qu’on continue de suivre les aventures de chacun. Dernièrement, il était expliqué que Wanda Nara tentait d’oublier Icardi avec un ancien joueur de Ligue 1. De son côté, l’attaquant du PSG prêté à Galatasaray se battait pour la garde de ses filles tandis qu’il avait également bloqué les cartes bancaires de son ex-femme, tout en l’interdisant d’utiliser son jet privé.

« Je suis compliqué et je te demande de la confidentialité »

Et à l’instar de Wanda Nara, Mauro Icardi tenterait lui aussi de passer à autre chose. Et c’est ainsi que l’influenceuse Rocío Galera a révélé au grand jour ses échanges avec l’Argentin sur Instagram . « C’est moi et personne ne me dirige », a répondu à Icardi quand il lui a été demandé si c’était bien lui qui envoyait les messages sur son compte Instagram . « J’aimerais te connaitre, tu es où ? », lui a alors envoyé Rocío Galera, ce à quoi Icardi a répondu : « Je suis à Istanbul et tu m’intéresses. Je suis compliqué et je te demande de la confidentialité ». Problème, tout a donc été publié et rapporté par LAM .

🇦🇷 Mauro Icardi, Rocio Galera isimli biriyle olan mesajlarının ortaya çıkmasını yalanladı.📱 "Tamamıyla yalan. Sahte bir haber. Bundan daha iyi olduğumu düşünüyorum. Günümüzde herkes 'ünlü' olma peşinde." pic.twitter.com/hsrzXMEBN6 — Fotomaç (@fotomac) January 28, 2023

« Tout est faux »