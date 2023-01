Wanda Nara oublie Icardi avec un ancien de Ligue 1

La rédaction

Wanda Nara et Mauro Icardi n’en finissent plus de faire parler d’eux. Alors que le couple très médiatique est séparé depuis quelque temps, l’ex-femme de l’ancien attaquant du PSG aurait trouvé un nouveau compagnon. En effet, elle aurait une relation avec Keita Baldé, ancien de la Ligue 1 et qui a côtoyé Mauro Icardi à l’Inter Milan.

Nouvel épisode dans le feuilleton entre Wanda Nara et Mauro Icardi. Alors que La Republicca indiquait qu’ils étaient actuellement en conflit en ce qui concerne la garde de leurs enfants, l’ex-femme de l’attaquant prêté par le PSG à Galatasaray cette saison entretiendrait une relation avec un de ses anciens coéquipiers. En effet, Wanda Nara aurait eu un rendez-vous avec Keita Baldé, aujourd'hui au Spartak Moscou et passé par l’AS Monaco ainsi que l’Inter Milan, où il a côtoyé Mauro Icardi.

« Elle s'est enfuie avec un joueur de football »

« Wanda s'est disputée avec Mauro. D'après ce que j'entends dans son entourage, elle s'est enfuie avec un joueur de football, l'ancien coéquipier d'Icardi, Keita Baldé. Ce footballeur, marié depuis 8 mois, rencontre Wanda, il y a un coup de foudre, et il se rend à Dubaï pour jouer un match. Elle s'échappe pour aller le voir. On m'a dit qu'ils ont séjourné dans un hôtel de luxe », a confié le journaliste Jordi Martin, dans des propos relayés par Sport .

« J'ai seulement averti une pauvre cocue »