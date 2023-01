La guerre continue entre Mauro Icardi et Wanda Nara

La rédaction

Le relation entre Mauro Icardi et Wanda Nara ne s'arrange pas. Ce couple très médiatique s'est séparé et depuis, la guerre fait rage. La garde de leurs deux filles serait une nouvelle source de conflit tandis que l'attaquant de Galatasaray aurait bloqué la carte bancaire de son ex-femme et lui refuserait l'accès de son jet privé.

Actuellement prêté par le PSG à Galatasaray, où il tente de se relancer après une expérience jusqu'ici décevante au sein du club champion en France, Mauro Icardi n'est toujours pas débarrassé du conflit qu'il entretient avec son ex-femme Wanda Nara.

La garde partagée au cœur du conflit

Mauro Icardi et Wanda Nara ont deux filles. Selon les informations de la Repubblica , l'attaquant de Galatasaray réclame la garde partagée de Francesca (8 ans) et Isabella (7 ans) alors que Wanda Nara les a emmenées en Argentine, où elle souhaite s'installer. Un conflit supplémentaire à gérer pour les avocats des deux parties.

Icardi bloque la carte bancaire de Nara