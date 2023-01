Ce joueur que Kylian Mbappé a rendu «fou»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour dans le onze de départ du PSG contre le Pays de Cassel en Coupe de France, Kylian Mbappé a frappé fort en inscrivant cinq buts. Une performance remarquable de plus pour l’international français qui a épaté ses adversaires, dont le capitaine du club amateur, Alexis Zmijak.

Kylian Mbappé n’a pas manqué ses retrouvailles avec la Coupe de France. Titulaire à la pointe de l’attaque contre le Pays de Cassel, modeste club de Régional 1, la star du PSG a inscrit un quintuplé. Une performance XXL puisqu’il est le premier joueur du PSG a marqué cinq buts dans un match officiel.

Mbappé se rapproche de Cavani

Même si Kylian Mbappé a conscience que l’adversité n’avait rien à voir avec un match de championnat, ses cinq buts vont compter et lui permettent de se rapprocher d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations, soit 4 de plus que Mbappé.

«Il mettait un triplé en finale de Coupe du monde il y a un mois»