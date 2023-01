Fracassé, Neymar reçoit un soutien improbable

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG s'est qualifié aisément pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en battant Pays de Cassel (7-0). Buteur ce lundi, Neymar a provoqué une petite polémique en chambrant les supporters présents dans le stade. Cible de nombreuses critiques, l'international brésilien a reçu le soutien de l'un de ses adversaires.

La marche était trop haute pour Pays de Cassel, membre de Régional 1 et Petit Poucet de la compétition. Face à l'ogre parisien, le club a craqué dès la demi-heure de jeu. Kylian Mbappé a inscrit un quintuplé. Les deux autres buts ont été l'œuvre de Carlos Soler et de Neymar, qui a fait parler de lui ce lundi.





Neymar critiqué après sa prestation

Après avoir trouvé le chemin des filets, la star du PSG n'a pas hésité à chambrer le public lensois. Un comportement pointé du doigt sur les réseaux sociaux, mais aussi par certains observateurs comme Daniel Riolo. « Il est capable de se faire siffler même par un public de Régional 1 ? On va finir par découvrir qu’il a mauvais esprit et que ce n’est pas un bon gars. Le mec n’est plus respecté par personne » a-t-il déclaré au micro de l 'After Foot.

« Au final, c’est un bon mec »