PSG : Mbappé cartonne son adversaire et lâche une punchline

Guillaume de Saint Sauveur

Lundi soir, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois illustré sous le maillot du PSG en inscrivant un remarquable quintuplé en Coupe de France contre Pays de Cassel, le tout premier de l’histoire du club de la capitale en match officiel. Mais après la rencontre, l’attaquant de l’équipe de France a fait preuve d’un grand respect envers ses adversaires du soir.

Grâce à sa nouvelle performance XXL de lundi soir en Coupe de France contre Pays de Cassel (7-0), Kylian Mbappé se rapproche d’un cap historique avec le PSG. En effet, international français n’est plus qu’à 4 longueurs du record d’Edinson Cavani, qui demeure à ce jour le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale (200 buts toutes compétitions confondues, 196 pour Mbappé). Kylian Mbappé a inscrit un quintuplé face aux pensionnaires de R1, faisant vivre un supplice à ses adversaires du soir. Mais le numéro 7 du PSG a été très sport…

▶️ PSG : Une soirée record pour Mbappé pic.twitter.com/I4xt7q3PFh — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

« Respecter, ça veut dire jouer à notre niveau »

Interrogé au micro de beINSPORTS après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé a justifié cette grosse performance contre les amateurs Pays de Cassel : « On est contents, on est venus pour avoir la qualification et respecter cette équipe. Respecter cela veut dire jouer à notre niveau. On est contents. C’est une grande opportunité pour eux et pour nous car on vient aussi du football amateur, a lancé le buteur auprès de beIN Sports. […] On est très contents de venir jouer et c’est une compétition importante pour le Paris Saint-Germain », indique Mbappé.

« On va préparer l’OM »