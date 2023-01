Révolution, le PSG fait un énorme cadeau à Mbappé

Arthur Montagne

En l'absence de Marquinhos, Kylian Mbappé portait le brassard de capitaine lundi soir pour affronter l'US Pays de Cassel (7-0). Auteur d'un quintuplé, l'attaquant français a bien inauguré ce statut de capitaine et cela tombe bien puisque Christophe Galtier annonce que le crack de Bondy est officiellement vice-capitaine derrière Marquinhos.

Lundi soir, le PSG se déplaçait à Lens pour y défier l'US Pays de Cassel, club de Régionale 1, en seizièmes de finale de la Coupe de France. L'occasion pour les Parisiens de confirmer leur supériorité en s'imposant très largement (7-0) grâce notamment à un quintuplé de Kylian Mbappé, capitaine du soir. En l'absence de Marquinhos, le crack de Bondy portait le brassard. Et d'après Christophe Gatlier, cela risque de se reproduire puisque le coach du PSG officialise le statut de vice-capitaine pour Kylian Mbappé.

Mbappé officiellement vice-capitaine du PSG

« Le brassard de capitaine, cela a été défini comme ça depuis le début de la saison. J'avais décidé que Kylian devait être le second capitaine, il est resté au Paris Saint-Germain et il méritait d'avoir ce brassard quand Marquinhos n'est pas là. Ensuite, sur le fait de sa performance et le fait qu'il marque des buts, je crois que sur l'année civile, il avait marqué sur 56 matchs 56 buts », assure le coach parisien en conférence de presse après la rencontre.

«Il est comme ça, il est formaté pour marquer des buts»