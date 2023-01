Recadré par le PSG, Neymar veut prendre sa revanche

Amadou Diawara

Alors que ses joueurs sont méconnaissables depuis la fin de la Coupe du Monde, Christophe Galtier a tenu à les remobiliser. Touché par les reproches de son entraineur, Neymar s'est senti visé et se sait particulièrement attendu. Reste à savoir si le numéro 10 du PSG saura répondre aux attentes de son entraineur ce lundi soir face à Pays de Cassel.

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, les joueurs du PSG n'y arrivent plus. En effet, les hommes de Christophe Galtier ont le plus grand mal à évoluer à leur plus haut niveau ces dernières semaines. Conscient de la situation, Christophe Galtier a remobilisé ses troupes dernièrement, comme il l'a avoué lui-même en conférence de presse.

Neymar s'est senti visé par les reproches de Galtier

« Il y a eu les contre-performances des dernières semaines, on doit mener une réflexion sur notre organisation, l'animation et la capacité à pouvoir presser. Nous n'y sommes pas arrivés sur les derniers matchs. J'ai eu des échanges avec mes joueurs la semaine dernière pour définir ou redéfinir l'endroit le plus intéressant pour récupérer le ballon. On a travaillé d'une certaine manière ce matin. Après le match de Coupe, on pourra avoir quatre séances d'entraînement et travailler sur ça. On doit être plus disciplinés quand l'adversaire ressort le ballon » , a confié Christophe Galtier, le coach du PSG.

Neymar sait qu'il est particulièrement attendu