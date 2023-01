Rien ne va plus au PSG, il a pris les choses en main

Amadou Diawara

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG ne met plus un pied devant l'autre. Alors que son équipe est méconnaissable ces dernières semaines, Christophe Galtier a décidé de prendre les choses en main pour renverser la vapeur. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le coach du PSG a révélé qu'il avait eu un échange important avec ses joueurs la semaine dernière.

Alors que la Coupe du Monde a fermé ses portes, les joueurs du PSG ont fait leur retour au Camp des Loges au compte gouttes. Et malheureusement pour Christophe Galtier, il n'a toujours pas réussi à retrouver l'osmose d'antan au sein de son groupe.

«J'ai eu des échanges avec mes joueurs la semaine dernière»

Depuis la reprise, le PSG enchaine les contre-performances et peine à évoluer à son meilleur niveau. Ce qui profite aux poursuivants du club parisien en Ligue 1, à savoir le RC Lens et l'OM, qui ont presque refait leur retard (PSG : 47 points, RC Lens : 44 points et OM : 42 points). Conscient de la situation de son équipe, Christophe Galtier a décidé de forcer le destin. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le technicien du PSG a expliqué qu'il avait échangé avec ses joueurs la semaines dernière pour tenter de provoquer un déclic.

«On doit être plus disciplinés quand l'adversaire ressort le ballon»