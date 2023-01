«Il y a urgence», le PSG déjà au bord de la crise ?

Amadou Diawara

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG n'est pas du tout dans son assiette. En effet, la bande à Marquinhos enchaine les contre-performance ces dernières semaines, et ce, malgré le retour de toutes les stars. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Christophe Galtier a tiré la sonnette d'alarme.

De retour à la compétition après la Coupe du Monde, le PSG peine à évoluer à son meilleur niveau ces dernières semaines. Malgré le retour de toutes ses stars, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi enchaine les échecs, que ce soit dans le jeu ou sur le plan comptable.

«Quand on est le PSG, il y a urgence»

Conscient de la situation de son équipe, Christophe Galtier a tenu à lancer un avertissement à ses joueurs. Comme l'a expliqué l'entraineur du PSG en conférence de presse ce samedi après-midi, son équipe doit retrouver de sa superbe au plus vite, et ce, parce qu'elle n'a plus vraiment d'avance sur ses poursuivants en Ligue 1 (PSG : 47 points, RC Lens : 44 points et OM : 42 points).

«On doit retrouver tout ça très rapidement»