«Trop vieux» pour le PSG, il se fait allumer

Il était arrivé en même temps qu’un certain Lionel Messi, en 2021. Lors de ce mercato de toutes les promesses, Sergio Ramos avait pourtant eu énormément de mal à enchaîner les matchs, lui qui était trop souvent blessé. Après avoir bien commencé la saison, il semble être en perte de vitesse, au point de voir sa prolongation de contrat discutée. Et pour un ancien capitaine du PSG, la question n’a pas lieu d’être.

A 37 ans, Sergio Ramos n’est plus le même joueur que celui qu’il était au Real Madrid. Voyant son contrat expirer en juin prochain, ses récentes performances et notamment celle face à l’équipe « All-stars » d’Al-Hilal et Al-Nassr (5-4) lors du second but de Cristiano Ronaldo interrogent.

«Il ne facilite pas la tâche de Marquinhos»

Des performances ayant un impact sur son partenaire en défense, le Brésilien Marquinhos. Pour Éric Rabésandratana, ancien joueur du PSG entre 1997 et 2001, si Marquinhos est moins bon, c’est à cause de Sergio Ramos : « J’ai quand même l’impression qu’inconsciemment, ça ne facilite pas la tâche de Marquinhos. Si son rendement est moins bon en ce moment, c’est qu’il n’a pas trouvé son équilibre avec Sergio Ramos », a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien .

«Il est plus vieux»