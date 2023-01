Ils rêvent de Messi, Neymar et Mbappé, ils vont les planter

Pierrick Levallet

Pour la prochaine rencontre du PSG en Coupe de France, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont attendus au tournant. L'US Pays de Cassel rêve de voir au moins une des trois stars parisiennes sur le terrain ce lundi. Mais Christophe Galtier pourrait prendre une décision décevante pour le club de Régionale 1, alors que le choc face au Bayern Munich approche.

Sorti vainqueur de son match d’exhibition face à la Riyadh Season Team de Cristiano Ronaldo ce jeudi, le PSG doit maintenant se préparer pour son prochain rendez-vous en Coupe de France. La formation parisienne affronte l’US Pays de Cassel, qui évolue en Régional 1. L’affiche fait rêver chez le petit poucet de la compétition, et les stars du PSG également.

Mbappé, Messi et Neymar font rêver l'US Pays de Cassel

À l’US Pays de Cassel, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont très attendus. « Jouer contre Neymar, Messi et Mbappé ? Les trois, je ne pense pas, mais ce serait bien qu’il y ait au moins une des trois stars. Et on aimerait bien que Mbappé puisse être présent » confiait notamment le président du club de Régional 1 Jean-Jacques Vaesken récemment.

Galtier va prendre une grande décision