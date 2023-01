C’est annoncé, Neymar va abandonner

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Neymar peine à retrouver son niveau aperçu en début de saison sous le maillot du PSG, au point de s'attirer les foudres de Jean-Michel Larqué. L'ancien joueur de l'ASSE et commentateur sur TF1 n'a pas épargné l'international brésilien, touché depuis l'élimination de sa sélection en Coupe du monde. Et selon lui, la star pourrait ne plus être la même sur le terrain.

Neymar ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Pourtant, le début de sa saison était prometteur, mais la Coupe du monde a marqué un coup d'arrêt. Eliminé avec sa sélection dès les quarts de finale, l'international brésilien a le plus grand mal à s'en remettre. Muet depuis le début de l'année 2023 sous le maillot du PSG, Neymar commence à s'attirer les foudres de certains observateurs comme Jean-Michel Larqué. Au micro de RMC, l'ancien joueur de l'ASSE a jugé le retour de Neymar en Ligue 1.





« Le naturel est revenu au galop »

« Le juger sur le début de la saison, c’est avoir la mémoire courte. Il a fait un drôle de turbin depuis qu’il est arrivé au PSG. On ne va pas dénoncer ses frasques (…), les départs à chaque mercato d’été avec les “retenez moi ou je m’en vais” (...) Ce que je reproche à Neymar ? Je reproche que le naturel est revenu au galop. Il n’y a plus d’échéances importantes sur le plan international. Il considère qu’il n’y a qu’une équipe importante, le Brésil, qu’il n’y avait qu’une étape importante, la Coupe du monde. On a été un petit peu trompé par ce début de saison de Neymar » a confié Larqué.

Neymar en train de baisser les bras au PSG ?