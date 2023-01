Il fait très mal au PSG et prépare encore un sale coup

Pierrick Levallet

Ce lundi, le PSG va retrouver la Coupe de France, puisque le club de la capitale sera opposé à l'US Pays de Cassel. La formation de Christophe Galtier fait largement office de favori pour cette rencontre. Mais le petit poucet de la compétition aura un soutien de taille dans les tribunes puisque qu'un entraîneur de Ligue 1 répondra présent pour l'encourager.

Maintenant que le match amical face à la Riyadh Season Team de Cristiano Ronaldo est passé, le PSG va devoir se remettre dans le bain de la compétition. Ce lundi en Coupe de France, le club de la capitale sera opposé à l’US Pays de Cassel, qui évolue en Régional 1. Et dans les tribunes, le petit poucet du tournoi devrait retrouver quelqu’un que le PSG de Kylian Mbappé connaît très bien : Franck Haise.

«Je serai là pour encourager le club régional»

« Est-ce que je serai là pour Pays de Cassel - PSG ? Oui j’y serai. Je serai là pour encourager le club régional. Si Cassel a sa chance? Oui car dans le football il y a toujours une chance. Parfois elle est plus importante et parfois plus infime. Même si elle infime, elle existe » a affirmé l’entraîneur du RC Lens, bourreau du PSG en Ligue 1, dans des propos rapportés par RMC Sport .

«C’est forcément quelque chose qui va rester gravé dans leur mémoire»

« C’est exceptionnel de voir le Pays de Cassel défier le Paris Saint-Germain à Bollaert. La Coupe de France sert à cela. Elle sert à ce que des clubs amateurs puissent vivre des aventures exceptionnelles. Mais aussi des clubs professionnels parce que quand une équipe professionnelle va au bout c’est aussi une aventure exceptionnelle » a ensuite poursuivi Franck Haise. L’entraîneur du RC Lens a ajouté : « Mais là pour le coup Pays de Cassel, c’est une équipe de la région qui va jouer contre la plus grosse équipe du championnat de France depuis plus d’une décennie. Il n’y a que la Coupe qui peut permettre cela. Et puis notre stade va devenir le stade des Hauts-de-France. Non seulement le stade de Cassel mais le stade des Hauts-de-France ce week-end. C’est aussi quelque chose de magnifique. »

«C’est la beauté de ce sport»