Mensonges, police… Le voisin d’un joueur du PSG lui mène la vie dure

Thibault Morlain

En 2013, Marquinhos a quitté l’AS Rome pour s’engager avec le PSG. Depuis, le Brésilien vit la belle vie dans la capitale française. Mais tout n’a toutefois pas été tout rose pour Marquinhos et sa famille. En effet, sa femme Carol Cabrino a révélé certains de ses problèmes du quotidien, confiant ainsi ses problèmes de voisinage.

Aujourd’hui, Marquinhos est le patron du PSG. A 28 ans, le Brésilien est bien installé avec le club de la capitale, dont il est d’ailleurs le capitaine. Arrivé de l’AS Rome en 2013, le défenseur central s’est désormais bien intégré au quotidien parisien en compagnie de sa famille et notamment sa femme, Carol Cabrino. Il y a toutefois des problèmes hors des terrains pour Marquinhos et sa famille. Il y a notamment eu cette histoire de cambriolage, mais ce n’est pas tout. C’est ainsi que sur son compte Instagram, Carol Cabrino, femme de Marquinhos, a fait part de ses problèmes de voisinage.

« J’ai de sérieux problèmes avec mon voisin »

« Je ne l’ai jamais dit, mais j’ai de sérieux problèmes avec mon voisin. Il nous embête depuis que j’ai déménagé. J’ai emménagé dans cette maison il y a longtemps. J’avais déjà Duda et j’étais enceinte d’Enrico. Et depuis, il se plaint de mes chiens, qu’ils aboient beaucoup. Dimanche, à midi, il est déjà venu frapper chez moi. C’est arrivé quand j’étais enceinte d’Enrico, de Martina », a commencé par lâché la femme de Marquinhos sur ses réseaux sociaux.

« Il a inventé plusieurs mensonges »