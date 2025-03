Le Qatar sauve le PSG, la grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2011, le PSG est propriété du fonds d’investissement qatari QSI. Devenu un cador européen au cours de la dernière décennie, Paris a considérablement progressé sur de nombreux aspects. Formé chez les Rouge et Bleu, Nicolas Anelka a salué le travail réalisé par les propriétaires du club francilien ce samedi.

Devenu incontestable sur le plan national, le PSG tente toujours de remporter sa première Ligue des Champions. Depuis 2011 et l’arrivée de QSI à la tête du club, Paris a atteint le stade des demi-finales de la C1 à deux reprises (2021 et 2024), et a échoué en finale en 2020. Un bilan honorable pour le club de la capitale, qui sur certains plans dont le marketing, fait assurément partie des plus grandes écuries de la planète football.

Le PSG, grande puissance du football mondial

Si ce succès est parfois qualifié de déloyal par la concurrence, notamment en Ligue 1, le PSG continue d’avancer. Après de nombreuses années marquées par la présence de vedettes au sein de l’effectif (Ibrahimovic, Thiago Silva, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi…), les dirigeants parisiens ont mis en place un nouveau projet bâti sur la jeunesse et le sens du collectif. Quoi qu’il en soit, le PSG est désormais calibré pour faire partie des meilleurs clubs du monde chaque année, laissant loin derrière lui les périodes compliquées vécues dans les années 2000 notamment. Au micro de RMC ce vendredi, Nicolas Anelka a tenu à saluer le travail effectué par le Qatar.

« Avant le PSG était en difficulté »

« C'est un bilan exceptionnel. On ne compte plus les trophées de Ligue 1, de Coupe de France. Ils (QSI) maîtrisent le championnat depuis leur arrivée. Aujourd'hui, ils sont à la recherche de ce titre européen pour être au sommet. Mais depuis que le Qatar est là, c'est une autre dimension. On l'a vu avec les joueurs qui sont venus. Avant le PSG était en difficulté, depuis qu'ils sont là c'est l'un des meilleurs clubs européens. C'est vraiment un bilan très positif », a ainsi lâché l’ancien Parisien (1996-1997, 2000-2002).