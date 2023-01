Jackpot à 654M€, le PSG entre dans une nouvelle ère

La rédaction

Le PSG est en pleine progression. Ses revenus sont en hausse et la formation fait une percée dans le classement des clubs européens les plus puissants d'Europe. Positionné à la cinquième place, juste devant le FC Barcelone et le Bayern Munich, l'équipe française est encore à distance respectable de Manchester City, dont le chiffre d'affaires s'établit à 731M€.

Racheté par le Qatar en 2011, le PSG était entré dans une nouvelle ère. La puissance financière de l'état avait permis au club parisien de rentrer dans une nouvelle dimension et de concurrencer des équipes, qui apparaissaient comme hors d'atteinte comme le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid. Le PSG n'a jamais remporté l'objectif suprême, fixé par ses dirigeants, à savoir la Ligue des champions. Mais sur le plan financier, la formation française a réussi son pari et fait partie, aujourd'hui, du gotha.

Le PSG en pleine progression

Comme chaque année, le cabinet Deloitte a établi le classement des clubs européens les plus puissants. Le PSG pointe à la cinquième place, devant des pointures comme Arsenal, Chelsea, Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. En l'espace d'un an, la formation parisienne a vu son chiffre d'affaires augmenter de presque 18%. Il est passé de 556M€ à 654M€. Et le PSG pourrait vite grimper dans ce classement, étant donné que les dirigeants ne cessent de trouver des moyens pour augmenter les recettes.

Manchester City, plus puissant que jamais

Mais dans ce classement, le PSG est encore à distance respectable de Manchester City, club le plus puissant avec un chiffre d'affaires de 731M€. La formation entraînée par Pep Guardiola devance le Real Madrid (713M€), Liverpool (701M€) et Manchester United (689M€). A contrario, d'autres formations historiques ont chuté. C'est notamment le cas du FC Barcelone, qui était encore leader de classement il y a seulement de deux ans, et qui pointe aujourd'hui à la septième place. Certains comptent sur la Super Ligue pour gagner en puissance. La solution à tous les problèmes ?