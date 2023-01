Le PSG chez Cristiano Ronaldo, il pousse un coup de gueule

La rédaction

La mini tournée au Moyen Orient du Paris Saint-Germain fait débat en ce moment. Après avoir rallié Doha, les Parisiens seront à Riyad ce jeudi soir pour y affronter une équipe formée par les meilleurs joueurs du championnat saoudien, dont un certain Cristiano Ronaldo. Mais cette décision ne semble pas faire l’unanimité, alors que le PSG traverse une période délicate en championnat.

Deux défaites en quinze jours, c’est plus que sur toute la première partie de saison. Le retour de la Coupe du monde a été compliqué à gérer pour le PSG et ses stars, avec certains qui sont sans aucun doutes rentrés déçus. Ça s’est vu sur le terrain et le déplacement au Qatar puis en Arabie Saoudite quelques jours après le revers face au Stade Rennais (1-0), ne passe pas vraiment.





« Les tournées c'est pour les moments où il n'y a pas de compétition »

Dans l’émission Rothen s’enflamme de ce mercredi, Jean-Michel Larqué s’est montré particulièrement critique envers la décision du PSG d’aller au Moyen Orient, où se prépare un match face à Cristiano Ronaldo. « Les tournées c'est pour les moments où il n'y a pas de compétition. Je pense qu'elle est très malvenue » a lancé l’ancienne gloire de l’ASSE. « Quel est le club aujourd'hui en Europe, qui va disputer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, qui part en tournée dans un pays où la différence de température risque d’être de 25° ? ».

« Ils prennent un risque inutile »