Cristiano Ronaldo-Messi : Il veut gâcher la fête

Arthur Montagne

Comme les saisons précédentes, le PSG profite de l'hiver pour faire une tournée très lucratives dans le Golfe. Ainsi, après quelques heures passées au Qatar, les Parisiens vont s'envoler pour l'Arabie Saoudite où les attend le clou du spectacle. En effet, ce jeudi soir à Riyadh, le PSG affronte une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et d'Al-Nassr, l'occasion de fois s'affronter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo une dernière fois. Mais Rudi Garcia n'est pas particulièrement fan de la date de programmation de ce match.

«Je ne peux pas être content de ce match-là»

« Ça ne sera pas avec le maillot d’Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr. Moi, en tant que coach d’Al-Nassr, je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de championnat trois jours après. Ça aurait pu être mieux pensé, mais ce n’est pas très grave », confiait l'entraîneur d'Al-Nassr ces derniers jours.

Garcia demande à Ronaldo de ne jouer qu'une mi-temps