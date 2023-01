Le «patron du football français» est au PSG !

Axel Cornic

Comme chaque année, L’Equipe a publié son classement des personnes les plus influentes du football français. Mais tout le monde n’est pas vraiment d’accord et Daniel Riolo a notamment suggéré le président Nasser Al-Khelaïfi pour la place numéro un, assurant que le patron du Paris Saint-Germain a une énorme influence sur le football tricolore.

A la tête du projet QSI depuis le départ, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas quelqu’un qui vient directement du monde du football. Pourtant, au fil des années le président du PSG a su apprendre faisant souvent des erreurs, mais semble désormais être devenu u véritable maître en la matière.

L’évolution de Nasser Al-Khelaïfi

Car le patron du PSG multiplie les casquettes depuis quelques années. De par son lien avec Bein Sports , il est le principal argentier de la Ligue 1 et sa voix compte dans le football français en général. A cela on peut ajouter le poste de président de l’Association européenne des clubs, sans oublier une influence toujours plus grande auprès de l’UEFA et d’Aleksander Čeferin.

« Le football français passe par lui »