PSG : «Ça les fait ch…», gros malaise en interne

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain va disputer un match de gala face à une équipe All Stars des deux meilleures équipes saoudiennes, Al Hilal et Al Nassr. Une rencontre qui va permettre aux spectateurs de revoir Lionel Messi défier Cristiano Ronaldo, mais qui ne semble pas vraiment ravir tout le monde au sein du PSG.

C’est un rendez-vous traditionnel de la saison parisienne, depuis l’arrivée de QSI. Chaque année, le PSG a pour habitude de faire un stage hivernal au Qatar, mais cette fois on a un peu innové. L’équipe s’est en effet envolée pour Doha récemment, mais va surtout rallier l’Arabie Saoudite pour y disputer ce jeudi soir un match de gala. En face, une équipe formée par les meilleurs joueurs des deux grandes équipes du championnat saoudien que sont Al Hilal et Al Nassr, avec notamment un certain Cristiano Ronaldo.

« Campos et Galtier n’avaient vraiment pas envie d’y aller »

Cette rencontre ne semble toutefois pas faire l’unanimité au sein du PSG ! Dan l’ After Foot de ce mercredi, Daniel Riolo révèle en effet que Luis Campos ainsi que Christophe Galtier auraient bien aimé s’en passer. « J’ai lu dans certains médias qu’il y avait des “crispations internes”. Ça c’est pour les gens qui n’osent pas dire les choses ou qui n’ont pas les infos, mais Campos et Galtier n’avaient vraiment pas envie d’y aller » a révélé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport .

« Ils auraient préféré rester à la maison puisque le groupe n’est pas très en forme en ce moment »