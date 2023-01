Messi pousse un incroyable coup de gueule, il se fait recadrer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arbitre espagnol Mateu Lahoz n'avait pas fait l'unanimité lors du quart de finale du Mondial entre l'Argentine et les Pays-Bas. Il avait sorti à 17 reprises le carton jaune et subi les critiques de Lionel Messi. Mais son entraîneur en sélection, Lionel Scaloni, a tenu un discours qui tranche radicalement avec celui de sa star.

Lionel Messi peut prendre sa retraite avec sérénité. Le 18 décembre dernier, il remportait le seul trophée qui manquait à son immense palmarès : la Coupe du monde. Mais que le parcours fut sinueux pour l' Albicéleste , passée toute proche de l'élimination en phase de groupes, puis en quart de finale face aux Pays-Bas. Une rencontre, qui avait été marquée par l'arbitrage discutable de Mateu Lahoz. L'Espagnol avait infligé pas moins de 17 cartons jaunes, un record en Coupe du monde.

Messi enfonce encore la France, le cauchemar continue https://t.co/frsDZIqS8R pic.twitter.com/xolUjtVXqq — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Messi avait critiqué Mateu Lahoz au Qatar

Après cette rencontre, Lionel Messi avait laissé exploser sa colère. « Je ne veux pas parler de l’arbitre parce que je ne pourrais pas être honnête. La FIFA ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match, il n’était pas à la hauteur » avait déclaré le joueur du PSG. Un coup de gueule validé par certains joueurs qui ont côtoyé Lahoz en Liga comme Gérard Piqué ou Sergio Agüero. Mais ce mercredi, Lionel Messi a tenu un discours radicalement opposé à celui de Messi.

« Mateu Lahoz est un grand arbitre »