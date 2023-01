Neymar prépare un retour tonitruant

Arthur Montagne

Auteur d'une Coupe du monde très décevante, Neymar fait un retour compliqué au PSG. Blessé au Qatar et touché sur le plan émotionnel, le Brésilien peine à retrouver le niveau qui était le sien en début de saison. Mais que ce soit au sein du club ou de l'entourage du joueur, l'optimisme reste présent.

La première saison de Neymar a enthousiasmé les supporters du PSG. Il faut dire que le Brésilien a retrouvé le niveau qui était le sien par le passé et qui avait convaincu le club de la capitale de lâcher 222M€. Néanmoins, de retour de la Coupe du monde, Neymar inquiète.

Le PSG est optimiste pour Neymar

Très décevant lors des derniers matches du PSG, Neymar déçoit après une Coupe du monde déjà ratée et conclue par une élimination en quart de finale. Cependant, selon les informations du Parisien , le PSG n'est pas particulièrement inquiet. L'entourage de Neymar ne l'est pas plus et reste persuadé que « nul n’aura bientôt plus aucune raison de le critiquer ». Un avis partagé par Marcelo Courrège, journaliste TV Globo .

«Il n’y a aucune raison d’imaginer Neymar ne pas retrouver son niveau»