Le PSG veut virer le grand public

La rédaction

Le projet des dirigeants du Paris Saint-Germain est de régler le dossier du stade. Avec 48.000 places, le Parc des Princes devient trop petit pour leurs ambitions et des études pour l’agrandir se succèdent, mais restent pour l’instant sans succès. Mais dans tous les cas, c’est le grand public qui sera perdant dans le nouveau projet.

On le voit avec le prix des places mirobolants pour assister à un match de football que ce sport perd peu à peu son côté populaire. Sur les réseaux sociaux, les critiques pleuvent sur le système de revente des billets « Ticketplace » pour assister à un match au Parc des Princes. Par exemple, pour assister au match entre le PSG et le Bayern Munich le 8 mars prochain lors du 8ème de finale retour de la Ligue des Champions, il faudra débourser entre 330€ et 2100€.

Plus de loges…

Si le PSG souhaite tant que ça augmenter la capacité de son stade, c’est surtout pour l’accueil des VIP. Selon Le Parisien , le Parc des Princes compte 5.000 places en loges, ce qui représente 50 % des revenus que perçoivent le PSG en billetterie. Voyant que seulement 10 % de son stade permet de récolter 50 % des revenus, le Qatar voudrait mettre l’accent sur l’augmentation des places en loges.

Anne Hidalgo commence à avoir très peur d’un départ du PSG https://t.co/5iscW7TMVo pic.twitter.com/lj2vT7irCN — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

...au détriment du grand public