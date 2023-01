Insolite, Kylian Mbappé change de métier

La rédaction

Battu à Lens en début d’année, le PSG s’est de nouveau incliné à l’extérieur sur la pelouse du Stade Rennais. De retour de vacances, Kylian Mbappé a joué quelques minutes, sans pouvoir faire la différence. L’attaquant français garde tout de même le sourire, lui qui a joué les stewards avant de décoller pour le Qatar.

Le PSG a posé pied au Qatar ! Quelques jours après la nouvelle défaite en Ligue 1 contre le Stade Rennais, le club de la capitale s’est envolé pour Doha où il passera deux jours et jouera un match contre une équipe saoudienne remaniée dans laquelle figurera un certain Cristiano Ronaldo. Hormis cette rencontre, le PSG effectuera des traditionnelles activités promotionnelles, ce qu’il n’a pas pu faire l’an dernier en raison des conditions sanitaires.

Mbappé se transforme en steward

De retour à l’entraînement la semaine dernière et entré en jeu contre le Stade Rennais, Kylian Mbappé voit, comme ses coéquipiers, son quotidien un peu chamboulé. Pas de prise de tête pour autant, l’attaquant du PSG avait le sourire au moment de décoller… il s’est même improvisé steward !

«Qatar Airways, welcome on board. This way!»