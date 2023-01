Ce «bébé» qui a clashé Mbappé

Arthur Montagne

Après la finale de la Coupe du monde, les célébrations des Argentins n’ont pas manqué de créer la polémique, notamment celle d’Emiliano Martinez, qui s’en était pris à Kylian Mbappé. Néanmoins, dans le but d’apaiser les tensions, Lionel Scaloni tente de défendre son gardien de but. Et cela ne va pas plaire à l’attaquant du PSG.

Champions du monde au Qatar, les Argentins ont fêté de façon très remarquée. Dans le vestiaire déjà, Emiliano Martinez avait choqué en lançant une chanson pour insulter Kylian Mbappé avait de récidiver lors des festivités à Buenos Aires avec une poupées à l'effigie de l'attaquant du PSG. Un comportement qui a créé le scandale qui pousse Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, à défendre son portier.

Evra balance sur Benzema « Certains étaient rageux » pic.twitter.com/WTilecDAjE — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«C'est un bébé»

« C'est un enfant spectaculaire, c'est un bébé. C'est incroyable comme c'est un bon garçon. Vous devriez le rencontrer. Il a été l'une de nos révélations et il nous a apporté une joie énorme. Il a ces attitudes, mais c'est un bébé », lance-t-il au micro de la Cadena COPE , avant de se projeter sur la Coupe du monde 2026 durant laquelle l'Argentine défendra son titre.

Scaloni vise déjà 2026