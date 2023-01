Le PSG au fond du trou, l’OM peut faire le coup du siècle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu à Rennes dimanche dernier, le PSG vient d’enchaîner une deuxième défaite de rang à l’extérieur en Ligue 1. Dans le même temps, l’OM a gagné son sixième match de suite et revient à cinq points du leader parisien. Daniel Riolo, l’éditorialiste de RMC, estime que les Marseillais doivent croire au titre.

Et si l’OM venait titiller le PSG sur cette deuxième partie de saison ? Les hommes d’Igor Tudor viennent d’enchaîner six victoires de rang en Ligue 1 et sont revenus à cinq petits points du PSG, toujours leader. Si le titre paraissait encore impossible il y a quelques semaines, l’OM peut se mettre à y croire, surtout vu la série difficile du PSG à l’extérieur, battu à Lens et à Rennes. Et il y aura un Classique le 26 février prochain, au Stade Vélodrome.

«C’est impossible de ne pas y penser, ils seraient coupables»

Daniel Riolo, lui, croit en l’OM. « Il y a cinq points d’écart, c’est impossible de ne pas y penser. Ils seraient coupables. Quand tu joues de cette façon-là, que tu vois le PSG aujourd’hui, si tu prends deux points d’ici le Classico, tu peux arriver à un match qui vaut une première place. Cette rencontre arrivera entre les deux de Coupe d’Europe. Qualification ou élimination, il y aura des conséquences. Élimination, le club s’écroule, tout le monde a la tête ailleurs, comme la saison dernière. Qualification, tu penses à ton quart de finale », a lancé l’éditorialiste dans l’émission L’After Foot sur RMC .

«Le PSG a été dépassé», il tire la sonnette d’alarme https://t.co/UBSu5Ih5QK pic.twitter.com/i1MSOlCVcu — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«Le PSG qu’on voit aujourd’hui, ce n’est pas un bon PSG»