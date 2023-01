« Le club s’écroule », il annonce une catastrophe pour le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le Stade Rennais dimanche dernier (1-0), le PSG voit le RC Lens et l’OM revenir à 3 et 5 points. Une situation inconfortable à quelques semaines du choc contre le Bayern Munich. Daniel Riolo se méfie d’une élimination, il a même peur que « le club s’écroule ».

Déjà battu à Lens pour la reprise de la Ligue 1, le PSG s’est incliné une seconde fois de suite à l’extérieur, c’était sur la pelouse du Stade Rennais. Incapables de créer du jeu, les Parisiens n’ont jamais mis Steve Mandanda en danger et voient donc Lens revenir à 3 points et l’OM à 5. Une menace non négligeable pour le PSG qui avait déjà laissé échapper le titre en 2017 et 2020 au profit de l’AS Monaco et du LOSC.

Le choc contre le Bayern va tout changer

Surtout que dans moins d’un mois, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions. Une confrontation de taille qui laissera forcément des traces sur la suite de la saison, qu’il y ait une qualification ou pas. C’est en tout cas ce que pense Daniel Riolo.

Aucun doute pour cette figure du club, l’avenir du PSG en danger https://t.co/fN1l2ALwW0 pic.twitter.com/vvmDBdRUH5 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« Il y aura des conséquences »