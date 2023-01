« Le PSG a été dépassé », il tire la sonnette d’alarme

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Premier de Ligue 1, le PSG vient d’enchaîner deux défaites de suite à l’extérieur face au RC Lens et au Stade Rennais. Le club de la capitale est sous pression, à moins d’un mois du choc face au Bayern Munich. Pour Daniel Riolo, Paris a été dépassé face aux grosses équipes de Ligue 1, suffisant pour tirer la sonnette d’alarme.

Même si le PSG réalise une très belle saison sur le plan comptable avec 47 points inscrits à la mi-saison, la pression commence à se faire ressentir. Le RC Lens a trois points de retard, l’OM cinq et la dynamique est clairement en leur faveur. De plus, le PSG jouera dans moins d’un mois son huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, une donnée plus qu’importante dans la saison du club de la capitale.

Le PSG a perdu sa marge

Christophe Galtier aurait aimé que le championnat de France soit plié avant la Ligue des Champions mais les concurrents tiennent le rythme. Dans le passé, le PSG a toujours eu un peu de marge par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Cette fois, la donne n’est plus la même. Lens et Rennes ont d’ailleurs trouvé les solutions pour battre le PSG, déjà vaincu à deux reprises depuis le début de l’année 2023.

«Je ne crois pas que la qualité de cette équipe soit assez importante»