« Neymar pire joueur de l'humanité », il s'emporte

Aligné face à Rennes ce dimanche, Neymar est resté, une nouvelle fois, muet. Alors qu'il semble marquer le pas depuis la fin de la Coupe du monde, l'international brésilien a été attaqué par Daniel Riolo sur RMC. Une sortie injustifiée pour Pierre Ménès, qui n'a pas épargné son collègue.

Neymar est sur une mauvaise passe. Depuis la fin de la Coupe du monde, le joueur de 30 ans peine à se montrer convaincant sous le maillot du PSG. Exclu lors de son retour, face au RC de Strasbourg, l'international brésilien n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en 2023. Encore muet face à Rennes ce dimanche (défaite 1-0), Neymar, recruté 220M€ en 2017, a été la cible des attaques de Daniel Riolo.





« Neymar ? Le plus gros flop de l'histoire du football »

« Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021 » a lâché Riolo au micro de l' After Foot.

Riolo s'emporte sur le cas Neymar

L'éditorialiste a également critiqué son hygiène de vie, mais aussi son comportement vs à vis des supporters du PSG. « Comment ça en ce moment ? En ce moment de quoi ? Il a toujours été comme ça, il s’est foutu de votre gueule en faisant une demi bonne saison parce qu’il préparait la Coupe du monde. Il s’en fout du PSG, il est juste venu s’entraîner pour la Coupe du monde. Là c’est fini, il a recommencé à jouer aux jeux vidéo toute la nuit, les images circulent à nouveau. C’est terminé » a lâché Riolo.

Ménès répond à Riolo