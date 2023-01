Au PSG, «Neymar s’est foutu de la gueule des supporters»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis la fin de la Coupe du monde, Neymar peine à retrouver un niveau satisfaisant avec le PSG, au point de s’attirer les foudres de Daniel Riolo. Sur RMC, le journaliste n’a pas mâché ses mots après la défaite contre Rennes (0-1) au moment d’évoquer les prestations décevantes de l’international brésilien.

Si Kylian Mbappé et Lionel Messi ont rapidement trouvé le chemin des filets après leur retour de la Coupe du monde, Neymar affiche pour sa part un rendement bien plus décevant. Sorti dès les quarts de finale de la compétition par la Croatie, l’international brésilien est très loin de son meilleur niveau, allant jusqu’à se faire exclure contre Strasbourg (2-1) après une simulation dans la surface. Pour Daniel Riolo, ç’en est trop.

« Il s’en fout du PSG, il est juste venu s’entraîner pour la Coupe du monde »

Dans l’ After Foot , un auditeur de RMC s’est lâché au sujet de Neymar, qualifiée de « peste infernale en ce moment », de quoi faire bondir Daniel Riolo. « Comment ça en ce moment ? En ce moment de quoi ? Il a toujours été comme ça, il s’est foutu de votre gueule en faisant une demi bonne saison parce qu’il préparait la Coupe du monde. Il s’en fout du PSG, il est juste venu s’entraîner pour la Coupe du monde. Là c’est fini, il a recommencé à jouer aux jeux vidéo toute la nuit, les images circulent à nouveau. C’est terminé », s’emporte le journaliste.

« C’est le plus grand flop de l’histoire du football au PSG »