Historique, il explose tous les records avec le PSG

Guillaume de Saint Sauveur

Titularisé par Christophe Galtier dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois confirmé qu’il était devenu un élément à part entière de l’équipe première du PSG. Et pour l’occasion, le jeune milieu de terrain a même battu un nouveau record avec son club formateur.

Décidément, plus rien n’arrête Warren Zaïre-Emery ! À seulement 16 ans, le jeune milieu de terrain issu du centre de formation du PSG, et qui a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier jusqu’en 2025, s’impose plus que jamais dans la rotation mise en place par Christophe Galtier. Ce qui lui permet déjà de marquer l’histoire du PSG…

Zaïre-Emery explose les records

En effet, ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery avait déjà, grâce à son incroyable précocité, réussi à battre plusieurs records : plus jeune joueur de l'histoire du PSG à être titularisé une rencontre officielle (en coupe de France contre Châteauroux), plus jeune joueur à entrer en cours de match pour le PSG (en août dernier contre Clermont), et plus jeune joueur de l’histoire du club à disputer un match de Ligue des Champions (le 25 octobre, face au Maccabi Haïfa). Et ce n’est pas tout.

Encore un !

Dimanche soir, alors qu’il était titulaire pour le déplacement à Rennes en Ligue 1, le crack est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter un match de Ligue 1. Rien que ça…