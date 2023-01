Le nouveau bébé du PSG entre dans l’histoire

Guillaume de Saint Sauveur

Titularisé par Christophe Galtier pour le match de Coupe de France à Châteauroux vendredi soir, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois confirmé que les grands espoirs placés en lui par le PSG étaient fondés. Et à cette occasion, le jeune milieu de terrain de 16 ans a d’ailleurs battu un record très spécial…

Interrogé en zone mixte vendredi soir après la qualification du PSG sur la pelouse de Châteauroux en Coupe de France (3-1), Hugo Ekitike déclarait sa flamme à Warren Zaïre-Emery, son jeune coéquipier : « Warren, c’est un bébé. Il est très jeune et fascinant. Il est jeune mais aussi très mature pour son âge. C’est bien, il faut qu’il continue comme ça et reste dans le travail. Pour lui, je ne me fais pas de souci », a indiqué l’attaquant du PSG, qui n’hésite donc pas à vantes les mérites du jeune titi tout en rappelant son statut de « bébé » dans le vestiaire.

« Ça fait du bien »

De son côté, Warren Zaïre-Emery a également semblé ravi de sa performance d’ensemble et d’avoir eu l’occasion de pouvoir disputer l’intégralité de la rencontre avec le PSG : « C’est vrai que ça fait du bien de jouer 90 minutes. Nous allons continuer à travailler et probablement avoir d’autres opportunités », a lâché le jeune milieu de terrain de 16 ans. Un âge qui, justement, lui a permis de battre un vieux record datant de 2007…

Zaïre-Emery détrône Mamadou Sakho

En effet, à 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery devient le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à être titularisé une rencontre officielle. Il devance ainsi Mamadou Sakho, qui avait été titularisé à 17 ans et 1 jour. par Paul Le Guen à l’époque. Pour rappel, le 6 août dernier, Zaïre-Emery s’était déjà emparé d'un autre record, celui du plus jeune joueur à entrer en cours de match pour le PSG, à 16 ans, 4 mois et 29 jours, devançant ainsi El Chadaille Bitshiabu (16 ans, 7 mois et 3 jours) et Kingsley Coman (16 ans, 8 mois et 4 jours).