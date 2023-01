La catastrophe a été évitée de justesse avec Lionel Messi

Thibault Morlain

A l’été 2021, le FC Barcelone a dû se résoudre à laisser partir Lionel Messi. Un déchirement pour toute la Catalogne ainsi que l’Argentin, qui avait fait toute sa carrière au Barça. Mais le fait est que Joan Laporta n’avait pas d’autre choix pour Messi, sans quoi la catastrophe aurait été inévitable pour les Blaugrana…

Tout le monde pensait que Lionel Messi ferait toute sa carrière au FC Barcelone, le voilà aujourd’hui au PSG. En effet, à l’été 2021, la planète football a tremblé suite à l’annonce du club catalan pour acter le départ de l’Argentin. Le Barça était dans l’incapacité de le prolonger. Joan Laporta a alors laissé partir Messi, mais c’était avant tout pour le bien de l’institution catalane.

« Je devais faire passer le Barça avant le meilleur joueur de l'histoire du football »

A l’occasion d’une interview pour la Cadena Ser , Joan Laporta est revenu sur le départ de Lionel Messi. Et comme expliqué par le président du FC Barcelone, cette terrible décision a été prise pour éviter la faillite du Barça, qui était alors en grande difficulté financière : « Je devais faire passer le Barça avant le meilleur joueur de l'histoire du football. Dans ces moments de ruine économique, je ne pouvais pas le garder. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour le club ».

« On a reçu un héritage terrible »