PSG : Galtier lâche un tacle et fait passer un message fort après Lens

La rédaction

Ce vendredi soir (21h), le PSG se déplace à Châteauroux pour disputer son 32e de finale de Coupe de France. L'effectif parisien est restreint, notamment privé de son trio offensif Messi-Neymar-Mbappé, tandis que de nombreux jeunes titis ont été convoqués par Christophe Galtier. Ces derniers ont une réelle opportunité à saisir après le tacle de l'entraîneur du PSG à l'encontre de ses joueurs après la défaite contre Lens.

Ce dimanche, le PSG s'est incliné (3-1) face à Lens dans le choc du championnat et Christophe Galtier a ciblé la mauvaise performance de plusieurs de ses joueurs. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce vendredi, face à Châteauroux en Coupe de France, plusieurs jeunes joueurs auront l'occasion de se montrer avec le PSG...

«Il y a déjà des joueurs qui n’ont pas été performants à Lens»

En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur cette défaite contre le RC Lens. « On sort d’une grosse déception. Perdre, quand vous êtes au Paris Saint-Germain, ce n’est vraiment pas bon. On le découvre. Mais on a une obligation de résultat. Je ne suis pas en train de vouloir faire récupérer les uns et les autres », a expliqué l'entraineur du PSG avant d'ajouter : « Il y a déjà des joueurs qui n’ont pas été performants à Lens. C’est la première des choses. L’absence des uns et des autres pour diverses raisons va donner de l’espace à certains jeunes. A eux d’en profiter ».

Galtier encense les jeunes titis