Mbappé superstar à New-York, un scandale est révélé

Quelques jours après la finale perdue de la Coupe du monde, Kylian Mbappé avait fait son retour à l'entraînement afin de disputer deux journées de Ligue 1 importantes. En échange, l'attaquant de l'équipe de France profite dès maintenant de quelques jours de vacances à New-York. Ce qui ne manque pas de faire parler.

C'était attendu, après son retour précoce dans la foulée de la finale de la Coupe du monde afin de disputer les matches contre le RC Lens et Strasbourg, Kylian Mbappé bénéficie de 10 jours de vacances afin de couper et recharger les batteries. Le meilleur buteur du Mondial va donc manquer le 32e de finale de Coupe de France face à Châteauroux vendredi soir. Et Kylian Mbappé en a profité pour se rendre à New-York en compagnie de son grand ami Achraf Hakimi. Une situation qui fait halluciner Pauline Gamerre, ancienne directrice générale de Red Star entre 2011 et 2017.

« Je vais essayer de peser mes mots, parce que j’imagine que c’est très compliqué à gérer le Paris Saint-Germain. Mais on a quand même un peu un sentiment de cour d’école. Tout le monde s’extasie du retour de Kylian Mbappé après 72 heures – Griezmann a fait la même chose, mais il est toujours à l’entraînement – puis finalement on programme des vacances. Alors c’est vrai, en janvier, moi aussi je préfère partir début janvier, parce que les billets d’avion et les hôtels sont beaucoup moins chers qu’entre Noël et le Jour de l’An. Mais moi mon employeur préfère quand même que je reste sur les vacances de l’ensemble de mes collègues », s'offusque-t-elle au micro d' Europe 1 avant d'ironiser.

