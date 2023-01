Mbappé et Hakimi ont fait une publicité clandestine

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont rapidement revenus au PSG suite à la Coupe du monde, le club de la capitale a décidé de donner quelques jours de vacances à ses deux joueurs. Le Français et le Marocain se sont alors envolés pour les Etats-Unis et New York où ils profitent des lieux emblématiques de la Big Apple. Et voilà qu’une marque connue à travers le monde se frottent les mains de ce voyage de Mbappé et Hakimi. Explications.

Kylian Mbappé déchaine actuellement les foules du côté des Etats-Unis. Bénéficiant de quelques jours de vacances accordés par le PSG suite à son retour rapide de la Coupe du monde, le natif de Bondy profite au pays de l’Oncle Sam en compagnie de son grand ami, Achraf Hakimi. Dernièrement, les deux joueurs du PSG ont ainsi assisté à une rencontre de NBA entre les Nets et les Spurs au Barclays Center où Mbappé a pu jauger son incroyable popularité auprès des Américains en bénéficiant d’une énorme ovation.

Mbappé et Hakimi à Time Square

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont également profité des lieux emblématiques de New York. Ainsi, ces dernières heures, les deux amis étaient présents sur l’avenue mythique de Time Square et ses nombreux écrans publicitaires. Cagoulés pour tenter de passer inaperçu, Mbappé et Hakimi ont alors assisté aux spectacles de rue qui se déroulent à Time Square. L’occasion également pour eux d’immortaliser ce moment en prenant quelques photos qui ont ensuite été postées notamment sur le compte Instagram de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé and Achraf Hakimi in Times Square New York City, USA during their time off.. 🇺🇸📸 pic.twitter.com/bqegO10RXV — PSG Report (@PSG_Report) January 4, 2023

H&M gagnant inattendu de ce voyage aux Etats-Unis

Les plus de 93 millions de followers de Kylian Mbappé ont alors pu voir les photos de son moment avec Achraf Hakimi sur Time Square. Et voilà qu’un cliché n’a pas manqué de faire réagir… On peut alors voir les deux joueurs du PSG poser avec en arrière plan le signe de la marque vestimentaire H&M. De quoi affoler les réseaux sociaux puisque les internautes ont immédiatement remarqué le petit clin d’oeil fait grâce à la marque qui assoie l’initiale de chacun : Hakimi et Mbappé. Forcément, H&M ne peut que se frotter les mains d’une telle publicité grâce à deux des plus grands joueurs du monde.